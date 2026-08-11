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Segundo os serviços geológicos dos Estados Unidos e da Colômbia, o sismo, de magnitude 7,4, ocorreu às 7h34 locais de segunda-feira, com epicentro no departamento de Chocó, no oeste do país. O abalo foi também sentido na vizinha Venezuela, que ainda recupera de um duplo sismo mortal ocorrido a 24 de junho.

Até ao momento, as autoridades contam 132 mortos e mais de 500 feridos, além de dezenas de edifícios colapsados, segundo o El País.

Ao declarar o estado de emergência nacional, o Presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que o Governo tinha mobilizado todas as suas capacidades para proteger vidas, apoiar as comunidades afetadas e prestar auxílio onde fosse necessário.

A prioridade, segundo o Presidente, era resgatar as pessoas que permaneciam presas sob os escombros.

O oeste da Colômbia foi a região mais afetada, diz o The Guardian. As autoridades registaram 27 mortos no departamento de Valle del Cauca, 40 em Pereira, capital do departamento de Risaralda, e pelo menos dois em Manizales, capital de Caldas.

Em Manizales, o autarca Jorge Eduardo Rojas Giraldo indicou que pelo menos 12 edifícios e 20 habitações tinham ficado parcial ou totalmente destruídos. O responsável pediu aos habitantes que permanecessem preparados para possíveis réplicas e que não regressassem ainda aos edifícios.

Em Cali, o autarca Alejandro Eder afirmou que pelo menos 20 edifícios tinham colapsado e que havia pessoas presas no interior. Pediu aos habitantes que mantivessem a calma e verificassem eventuais danos estruturais nas habitações, recomendando a saída dos edifícios caso apresentassem grandes fissuras ou não oferecessem segurança.

Já em Pereira, o autarca Mauricio Salazar afirmou que 65 edifícios tinham colapsado e que se suspeitava que houvesse vítimas presas em pelo menos 15 deles. Cinco hospitais da cidade terão ficado sobrelotados devido ao número de feridos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram pessoas à procura de vítimas nos escombros de um hotel de quatro andares em Cali e uma mulher a fugir de um edifício no momento em que este colapsava em Manizales. Outro vídeo registou o colapso de parte da igreja de San José, em Pereira, enquanto as palmeiras nas proximidades abanavam com a força do sismo.

As autoridades de Cali, Armenia e Manizales anunciaram recolher obrigatório. Em Cali, o autarca justificou a decisão com ameaças de pilhagem e anunciou a mobilização de forças policiais e militares para as ruas. O Presidente prometeu ainda enviar mais mil elementos de segurança para a cidade.

Os aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Cartago, Armenia e Buenaventura sofreram danos, segundo as autoridades da aviação.

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