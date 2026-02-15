Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a associação, 75% das participações já foram alvo de primeira peritagem, de adiantamento ou de pagamento total ou parcial das indemnizações, ou encontram-se em fase final, a aguardar a entrega de orçamentos ou documentos comprovativos dos danos para encerramento dos processos.

A APS explica que a maioria dos casos ainda sem peritagem resulta de dificuldades de acesso aos locais afetados, nomeadamente zonas inundadas ou com vias cortadas, bem como de participações feitas muito recentemente.

Em comunicado, a associação sublinha que o compromisso assumido com o Governo de ter 80% das peritagens concluídas no prazo de 15 dias após a participação dos sinistros está a ser “plenamente cumprido e até superado”, graças à mobilização de centenas de peritos e equipas no terreno desde 28 de janeiro.

As seguradoras continuam a recolher e atualizar informação sobre o volume total de participações, mantendo-se, segundo a APS, disponíveis para prestar dados “credíveis e fiáveis” às autoridades, num contexto em que os prejuízos materiais provocados pelas tempestades atingiram milhares de habitações, empresas e infraestruturas em várias regiões do país.

