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O alerta para o incêndio foi recebido cerca das 11h30, iniciando uma operação rápida de combate às chamas. Segundo a comandante dos Bombeiros Novos de Aveiro, Marisa Artur, a frente do fogo está ativa, apresentando algumas projeções, mas sem ameaçar áreas habitacionais ou industriais.

Segundo a Lusa, citada pelo Observador, pelas 15h30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava que 101 operacionais estavam no terreno, apoiados por 30 viaturas e dois meios aéreos. A operação visa controlar o incêndio e evitar a propagação para zonas florestais mais densas.

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