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A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, apreendeu esta segunda-feira, 14 de setembro, uma embarcação e mais de 1.500 litros de gasolina ao largo da Trafaria, no concelho de Almada.

A operação teve início na sequência da deteção de movimentos suspeitos nas imediações da praia do Segundo Torrão. Para acompanhar os movimentos e prevenir a eventual prática de ilícitos criminais, a GNR mobilizou meios terrestres, marítimos e aéreos.

Durante a ação de vigilância e controlo costeiro, os militares detetaram uma embarcação que navegava com as luzes apagadas. Perante o comportamento suspeito, foi iniciado o seu seguimento, mas os ocupantes não acataram a ordem de paragem.

A embarcação acabou por ser intercetada e, durante a fiscalização, os militares verificaram que transportava 64 jerricãs com aproximadamente 1.600 litros de gasolina.

Além do combustível, foi apreendida uma embarcação semirrígida. A bordo encontravam-se cinco indivíduos, com idades compreendidas entre os 17 e os 41 anos, que foram constituídos arguidos.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Almada.

A GNR refere que mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, reforçando o dispositivo operacional com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade transfronteiriça, incluindo o tráfico de estupefacientes e outras atividades ilícitas associadas à utilização da via marítima.

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