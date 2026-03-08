Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Human Rights Activists News Agency (HRANA), organização de direitos humanos sediada nos Estados Unidos, revelou que pelo menos 1.205 civis foram mortos no Irão desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, no último sábado. Entre as vítimas estão 194 crianças, segundo os dados recolhidos ontem, dia 7 de março.

O total de mortos já supera o número registado durante o conflito de 12 dias do verão passado entre Irão, Israel e Estados Unidos, quando aproximadamente 1.190 pessoas perderam a vida, segundo estimativas da HRANA. Na altura, a organização não diferenciou entre vítimas civis e militares.

Entre sexta-feira e sábado à tarde, vários locais protegidos pelo direito internacional humanitário foram atingidos. Entre as infraestruturas afetadas estão uma escola de raparigas na cidade de Khomein, uma clínica médica em Zanganeh, uma habitação em Eslamshahr e uma central de dessalinização em Qeshm.

