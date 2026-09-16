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Em Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, mais de 550 operacionais continuam no combate ao incêndio que deflagrou há dois dias. O fogo está controlado e em fase de resolução, mantendo cerca de 200 viaturas no local.

Em Portel, o incêndio prossegue com quatro frentes e mobiliza mais de 300 operacionais. O IP2 continua cortado ao trânsito entre a zona de Portel e a freguesia de Monte do Trigo.

Já em Mirandela, 170 bombeiros combatem o incêndio em Cedães. A situação evolui favoravelmente, com a diminuição da intensidade do vento a ajudar no combate, embora as autoridades antecipem mais um dia de trabalho para os operacionais no terreno.

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