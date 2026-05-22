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Segundo a análise da ERS, em dezembro de 2025, 85,3% dos utentes inscritos em unidades de Cuidados de Saúde Primários tinham médico de família atribuído, valor ligeiramente inferior aos 85,4% registados em 2024. O regulador destaca, contudo, a existência de “assimetrias significativas” entre as diferentes Unidades Locais de Saúde (ULS), com taxas de cobertura a variarem entre 53,2% e 100%.

No final de 2025, 14,6% dos utentes inscritos permaneciam sem médico de família por razões não relacionadas com opção própria, uma subida residual face aos 14,5% observados no ano anterior.

A taxa de utilização de consultas médicas a um ano aumentou de 69,0% em 2024 para 70,5% em 2025, embora também aqui se verifiquem diferenças entre ULS, com valores entre 54,2% e 79,7%. Entre os utentes sem médico de família registou-se uma ligeira redução de 0,2 pontos percentuais na utilização de consultas médicas, indicador que, segundo a ERS, reforça a importância deste profissional no acesso aos cuidados de saúde primários.

A monitorização identificou ainda alterações na atividade assistencial em 2025, com uma diminuição de 4,0% das consultas médicas presenciais e aumentos nas consultas não presenciais (+3,3%) e ao domicílio (+5,0%). Nas consultas de enfermagem verificou-se crescimento tanto na modalidade presencial (+3,3%) como não presencial (+3,5%).

No acompanhamento da doença crónica, a percentagem de utentes com diabetes que realizaram exame dos pés aumentou 6,9% em 2025.

Já na vigilância do recém-nascido, a proporção de bebés com consulta médica nos primeiros 28 dias de vida subiu 0,3 pontos percentuais, enquanto a proporção de recém-nascidos com visita domiciliária de enfermagem até ao 15.º dia diminuiu 0,9 pontos percentuais. A ERS refere também “elevada heterogeneidade” entre ULS nestes indicadores.

Quanto aos rastreios oncológicos, registaram-se aumentos na realização de mamografias (+20,4%) e colpocitologias (+19,3%) em 2025, com crescimento em todas as ULS. O rastreio do cancro do cólon e reto também aumentou 2,6%, apesar de terem sido observadas reduções em 11 ULS.

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