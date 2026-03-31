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Numa altura em que partidos de direita admitem avançar com um processo de revisão constitucional, um estudo do IPPS-ISCTE, em parceria com a GfK Metris, indica que a maioria dos portugueses concorda com mudanças na Constituição, mas sem rutura com o modelo vigente.

Os dados fazem parte do estudo “O que Pensam os Portugueses: 50 anos da Constituição”, divulgado esta terça-feira, no contexto das comemorações do meio século da aprovação da Constituição da República Portuguesa, que será assinalado com uma sessão solene no Parlamento, esta quinta-feira.

Segundo o inquérito, 58% dos inquiridos defendem a revisão da Lei Fundamental, enquanto apenas 14% se opõem. Ainda assim, entre os que apoiam alterações, 82% preferem modificar o texto existente e apenas 13% defendem a criação de uma nova Constituição.

Os autores do estudo, Pedro Adão e Silva e Isabel Flores, sublinham que “a maioria dos portugueses quer uma revisão constitucional, mas não uma nova Constituição”, evidenciando uma preferência clara por reformas graduais.

A análise por posicionamento político mostra que o apoio à revisão é mais elevado entre os inquiridos que se identificam com a direita (69%), seguindo-se o centro (55%) e a esquerda (48%). Em termos etários, são os cidadãos entre os 45 e os 64 anos que mais defendem alterações, enquanto os maiores de 65 anos revelam maior resistência.

Entre as propostas com maior consenso destacam-se três propostas do Chega: a redução do número de deputados para 150 e a criminalização do enriquecimento ilícito, ambas com 85% de concordância. Já a introdução da prisão perpétua recolhe 44% de apoio.

Por outro lado, medidas associadas a uma maior intervenção de privados nos serviços públicos, alguns bandeiras da Iniciativa Liberal, como na saúde e educação, registam menor aceitação: apenas 27% concordam, enquanto 43% discordam. Também o fim do serviço público de rádio e televisão reúne fraco apoio, com 22% de concordância.

Ainda menos consensuais são propostas como a limitação do direito à greve ou o despedimento sem justa causa, rejeitadas pela maioria dos inquiridos. Esta última medida regista apenas 5% de apoio, o valor mais baixo do conjunto analisado.

O estudo aponta ainda para uma forte adesão simbólica à Constituição, apesar de uma literacia constitucional considerada frágil. Metade dos inquiridos afirma identificar-se com os princípios da Lei Fundamental, com maior expressão entre os mais jovens.

Entre os direitos mais valorizados surgem a liberdade de expressão (65%), a soberania nacional (59%) e o direito à propriedade privada e à vida (54%). Em contraste, áreas como o acesso à habitação (25%), a segurança no emprego (29%) e a proteção social (36%) são vistas como menos asseguradas.

No que diz respeito à confiança nas instituições, os resultados revelam níveis reduzidos. O Governo surge no último lugar, com apenas 18% de confiança, seguido pelo Parlamento (20%). Em sentido inverso, o Presidente da República lidera com 39%, seguido do Tribunal Constitucional (34%).

O trabalho de campo decorreu entre 14 de fevereiro e 3 de março de 2026, com base numa amostra de 1007 entrevistas realizadas em todo o país.

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