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A conclusão é do Diário de Notícias, que comparou os dois documentos e identificou uma forte sobreposição entre as iniciativas anunciadas.

Segundo a análise do jornal, cerca de 65% das medidas emblemáticas destacadas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no âmbito do PTRR já estavam planeadas pelo Executivo antes das tempestades de janeiro e fevereiro. Em concreto, 13 das 20 principais medidas constavam, total ou parcialmente, no Orçamento do Estado apresentado há cerca de seis meses.

Entre os exemplos apontados pelo DN está o reforço da capacidade operacional da Proteção Civil, incluindo a modernização tecnológica dos meios disponíveis e o aumento de efetivos, uma prioridade já inscrita no documento orçamental. O mesmo sucede com as intervenções previstas no SIRESP, destinadas a garantir o funcionamento ininterrupto e a modernização das comunicações de emergência.

Também no domínio da energia, o jornal sublinha que várias medidas agora integradas no PTRR já constavam da Estratégia Nacional de Armazenamento de Energia incluída no Orçamento do Estado, prevendo a modernização da rede elétrica, o reforço das energias renováveis e a redução da dependência energética externa.

Esta leitura mais aprofundada dos documentos levanta dúvidas sobre o grau de novidade de uma parte significativa do plano agora apresentado pelo Governo, sugerindo que o PTRR consolida e reembala medidas já anteriormente definidas pelo Executivo.