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A garantia foi dada à agência Lusa por Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), que indicou que os problemas registados durante a manhã desta segunda-feira são residuais.

“Algumas escolas já receberam as provas, outras não. Mas o grosso já recebeu. Neste momento tenho apenas dois ou três relatos de colegas que não receberam”, afirmou.

Às 09h30, já havia famílias a consultar as notas de Português e Matemática, numa altura em que alguns alunos precisam de saber se terão de realizar a segunda fase das provas, que começa esta terça-feira.

“Na minha escola tenho dois alunos que chumbaram e precisam de se inscrever hoje para fazer a prova. É tudo muito em cima do acontecimento, mas nada comparado com o que se passa com os exames do secundário”, explicou Filinto Lima.

A segunda fase da prova final de Português do 9.º ano realiza-se na terça-feira de manhã, enquanto a prova de Matemática está marcada para quinta-feira. À semelhança da primeira fase, os exames são realizados em formato digital.

A divulgação das classificações das provas finais do ensino básico estava inicialmente prevista para sexta-feira. No entanto, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) informou nesse dia que a publicação seria adiada, devido à prioridade dada aos resultados dos exames nacionais do ensino secundário.

Este ano, pela primeira vez, os exames do 11.º e 12.º anos foram digitalizados, apesar de terem sido realizados pelos alunos em papel. O processo gerou constrangimentos técnicos na plataforma de classificação, levando a atrasos na divulgação dos resultados.

Com a conclusão gradual da entrega das notas do 9.º ano, os alunos que necessitem de realizar a segunda fase terão agora de proceder à inscrição dentro dos prazos definidos pelo calendário escolar.

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