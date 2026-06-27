Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.

A maior livraria de Aragão em número de exemplares encontra-se ameaçada pelo incêndio florestal que deflagrou entre os municípios de Tamarite de Litera e Alcampell, na província espanhola de Huesca, diz o El País.

Pep Ors e a mulher, Ana Obis, criaram o negócio há 13 anos, depois de Ors ter perdido o emprego numa sala de bingo em Barcelona. Desde então, transformaram a livraria numa das maiores referências nacionais na venda online de livros em segunda mão e de obras descontinuadas.

Na quinta-feira, o casal foi obrigado a abandonar a casa, onde funciona também a livraria, na sequência da aproximação do incêndio. Juntamente com outros moradores, passaram a noite numa residência para desportistas, em Monzón.

Ao El País, Pep Ors confessou que a sua maior preocupação são os mais de 33 mil livros armazenados no edifício. O livreiro receia que, caso o fogo chegue à propriedade, todo o acervo seja destruído. Ana Obis recordou, por sua vez, que a Librovicios é a maior livraria de Aragão em número de exemplares, uma realidade que, perante o avanço das chamas, aumenta a apreensão do casal.

Segundo o jornal espanhol, este é o maior incêndio registado em Aragão durante 2026. Ao todo, cerca de 240 habitantes das localidades de Azanuy, Alins del Monte e Calasanz foram evacuados. Muitos encontraram abrigo junto de familiares ou amigos, enquanto outros permaneceram nas instalações disponibilizadas em Monzón.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.