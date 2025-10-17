Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dos 117 comboios, 62 destinam-se aos serviços urbanos e 55 aos serviços regionais, num reforço que pretende colmatar a falta de material circulante e melhorar a oferta ferroviária em todo o país.

Em simultâneo, o Governo aprovou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 141-A/2025, que autoriza a CP a acionar a opção de compra de mais 36 automotoras elétricas, ampliando o investimento e acelerando o processo de modernização da frota.

Segundo o executivo, esta decisão tem como objetivo recuperar o tempo perdido devido à litigância judicial que atrasou o processo e acelerar a modernização dos serviços públicos ferroviários. A resolução considera “urgente” a ativação da opção de compra adicional e apela à antecipação do calendário de entregas, de modo a mitigar os atrasos acumulados.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sublinhou a importância do momento em comunicado: “A aposta na ferrovia é um desígnio claro deste Governo. A assinatura deste contrato de aquisição representa um grande passo que põe fim ao atraso, decorrente de questões judiciais, que estava a prejudicar a modernização do parque da CP e o serviço prestado às populações, que usam cada vez mais o transporte ferroviário”.

A aquisição dos novos comboios insere-se na estratégia nacional de modernização da ferrovia e de reforço da mobilidade sustentável, um dos eixos centrais da política de transportes do Governo.

