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Uma equipa internacional de investigadores descobriu o mais antigo, profundo e extenso cemitério de baleias alguma vez identificado, no sudeste do Oceano Índico, diz o The Guardian.

Os cientistas encontraram fósseis de baleias com mais de 5 milhões de anos e restos mortais de cetáceos modernos a profundidades que atingem os 7.002 metros, perto do ponto mais profundo da zona de fratura de Diamantina. A área, composta por fossas e cristas submarinas, formou-se entre há 60 e 50 milhões de anos, quando os continentes australiano e antártico se separaram.

As chamadas whale falls — baleias mortas que afundam até ao fundo do oceano — são relativamente frequentes, mas a maioria das descobertas anteriores ocorreu a menos de quatro quilómetros de profundidade. Neste caso, a necrópole estende-se por cerca de 1.200 quilómetros ao longo do fundo marinho.

A investigação envolveu especialistas da China, Itália e Nova Zelândia, que utilizaram um submersível para explorar a região. Ao longo de 32 mergulhos, foram identificados 485 locais com fósseis de baleias, além de cinco carcaças modernas em avançado estado de decomposição.

Segundo os autores do estudo, a distribuição dos vestígios ao longo de um eixo noroeste-sudeste poderá constituir um “supercorredor” de comunidades associadas às quedas de baleias, até agora não reconhecido pela ciência.

Entre os achados destaca-se o esqueleto de uma baleia-anã-da-Antárctida com cerca de cinco metros de comprimento. Os investigadores encontraram ainda restos de espécies extintas, incluindo um crânio fossilizado da espécie Pterocetus benguelae, datado de há 5,3 milhões de anos, bem como outro crânio pertencente a uma nova espécie batizada Pterocetus diamantinae.

As carcaças em decomposição revelaram uma grande diversidade de organismos, entre os quais crustáceos, moluscos, vermes que se alimentam de ossos e estrelas-frágeis. Os investigadores consideram que muitas destas espécies poderão ser desconhecidas da ciência.

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