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Segundo o JN, Neves explicou que a reunião quer dar "continuidade e concluir a negociação" da matéria relativa ao suplemento especial para controlo de fronteiras aeroportuárias". A secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, também estará presente nas reuniões.

De recordar que quatro associações da GNR e três sindicatos da PSP exigiram ao MAI uma reunião urgente para discutir, entre outras matérias, a atribuição de um suplemento de risco idêntico ao dos inspetores da Polícia Judiciária (PJ). Ontem, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu avançar com novos protestos de âmbito nacional.

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