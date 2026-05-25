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O Ministério da Administração Interna esclareceu, esta segunda-feira, em comunicado os contornos da saída do secretário-geral adjunto António Pombeiro e da nomeação do major-general Paulo Viegas Nunes para a presidência do conselho de administração da SIRESP, na sequência de notícias divulgadas nas últimas horas.

Em comunicado, o gabinete do ministro da Administração Interna revela que António Pombeiro tinha pedido inicialmente a exoneração a 28 de abril, “antes de ser conhecida a escolha do Major-General Viegas Nunes”, invocando então motivos diferentes dos agora apresentados.

Segundo o Ministério, o responsável “reconsiderou a sua própria decisão”, mas voltou a pedir a exoneração na passada sexta-feira, 22 de maio, tendo esta sido aceite.

Num email enviado ao ministro da Administração Interna, Luís Neves, António Pombeiro justifica a saída com a impossibilidade de continuar a exercer funções “em condições de normalidade e eficácia”, alegando possuir documentação, emails internos e excertos de auditorias da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que apontam para um “padrão sistemático de comportamentos eticamente reprováveis e juridicamente questionáveis”.

O MAI manifesta surpresa perante as críticas feitas por António Pombeiro à alegada falta de atuação da tutela, afirmando que o ex-secretário-geral adjunto tinha conhecimento de que as questões levantadas “foram a seu tempo alvo de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças”.

De acordo com o comunicado, a auditoria da Inspeção-Geral de Finanças analisou “ao mínimo detalhe” a atividade do conselho de administração da SIRESP durante o mandato de Paulo Viegas Nunes, entre 2022 e 2024.

“No relatório dessa auditoria, que o Ministro da Administração Interna teve oportunidade de ler, não foram apontadas ilegalidades”, refere o gabinete do ministério.

O documento acrescenta ainda que “as desconformidades procedimentais então identificadas foram integralmente corrigidas” e que as alegadas situações relacionadas com conflitos de interesses e contratação “foram inteiramente escrutinadas”.

Apesar da polémica, o MAI assegura manter “absoluta confiança no Major-General Paulo Viegas Nunes para o exercício das funções de presidente da SIRESP S.A.”.

O Ministério descreve Viegas Nunes como “um oficial-general com elevadas qualidades humanas” e com um percurso “amplamente reconhecido nas áreas das comunicações, sistemas de informação, cibersegurança e ciberdefesa”.

Segundo o comunicado, a nomeação seguiu “todos os procedimentos legais e institucionais aplicáveis”, incluindo apreciação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) e aprovação em assembleia-geral da sociedade presidida pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

“Não existe qualquer impedimento, reserva institucional ou decisão que coloque em causa a sua idoneidade para o exercício das funções”, sustenta o MAI.

O ministro considera ainda que a atual fase de modernização da rede SIRESP exige “competência técnica, experiência operacional e profundo conhecimento das comunicações críticas do Estado”, qualidades que atribui ao major-general.

O comunicado termina sublinhando que o Governo está “inteiramente alinhado” com o modelo defendido por Paulo Viegas Nunes para tornar o SIRESP “um sistema de comunicações robusto e cada vez menos dependente do setor privado”, reforçando a cooperação com as Forças Armadas.

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