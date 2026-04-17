Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Proibido de entrar no Reino Unido devido a declarações racistas, xenófobas e antissemitas, com espetáculos adiados em França, e cancelados na Polónia, o rapper norte-americano Kanye West tem um concerto marcado para o dia 7 de agosto no Estádio do Algarve.

Com capacidade para 50 mil pessoas, o espetáculo não está esgotado, mas terá já garantido 70% da lotação em venda de bilhetes. Os preços variam entre os 139 e os 500 euros por espectador. Mas as dúvidas começam a levantar-se entre os fãs: Kanye West - que também é artisticamente conhecido por Yé e promove atualmente o novo disco "Bully" - vai mesmo atuar em Portugal neste verão?

A Raya Culture, que organiza o concerto no Algarve, desconsidera a incerteza: "as informações que temos é que está tudo bem e é um não problema", disse fonte da promotora à revista Blitz. E reforçou: "a comunicação que temos com as instituições é de que não há nenhuma questão. Não estamos mesmo a ver que não vá acontecer".

A Raya Culture aponta uma segurança: o Turismo de Portugal é um dos vários apoiantes do espetáculo de Kanye West.

O Ministério da Administração Interna "está a acompanhar a situação", disse fonte do MAI à Blitz. "Se for feita alguma avaliação de risco por parte das entidades competentes, serão tomadas medidas em conformidade".

Por seu lado, as Câmaras de Faro e Loulé, que gerem o Estádio do Algarve, estarão a aguardar uma posição do Governo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.