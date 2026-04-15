Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No vídeo publicado esta manhã, Viktor Orbán surge à distância a ler. Na legenda Péter Magyar ironiza a situação: "Enquanto o presidente mostrava o seu gabinete, de onde em breve se retirará, reparei no primeiro-ministro cessante na sala ao lado", começa por dizer, para depois questionar "o que estará Viktor Orbán a ler?".

Magyar apresentou três hipóteses à sua própria pergunta: "a) o seu discurso de despedida; b) o jornal «Nemzeti Sport»; c) a declaração de hoje do presidente americano Donald Trump?".

Após resultado das eleições, Péter Magyar marca rutura com estilo do governo anterior, admite rever sanções a Moscovo no futuro e aponta para uma Europa de Estados soberanos.

Péter Magyar defende uma política externa “pragmática” nas relações com a Rússia, rejeita uma adesão acelerada da Ucrânia à União Europeia e critica a gestão europeia da migração.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.