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“Chegámos a um acordo abrangente com a Ucrânia sobre a expansão dos direitos linguísticos, educacionais, culturais e políticos da minoria húngara” residente na Ucrânia, afirmou Magyar numa publicação no Facebook.

"É com grande prazer que posso anunciar, um dia antes do Dia da Unidade Nacional, que o Governo ucraniano concordou em transpor as medidas negociadas para o seu ordenamento jurídico num futuro próximo e, com isso, os nossos compatriotas na Transcarpátia passarão a gozar de direitos educativos, culturais, linguísticos e políticos muito mais amplos do que anteriormente. As empresas ucranianas também farão parte do plano de ação da Ucrânia em relação à União Europeia. Se isso acontecer, o Governo húngaro contribuirá para a abertura do primeiro cluster de adesão na Ucrânia.

"A Hungria continua a apoiar as negociações aceleradas para a adesão à UE. Se a Ucrânia conseguir encerrar todos os 33 capítulos de adesão dentro de dez ou 15 anos, o nosso país realizará um referendo sobre a questão", pode-se ler.

Os direitos da minoria húngara na Ucrânia eram um dos motivos invocados pelo antecessor de Magyar, Viktor Orbán, para bloquear o apoio da União Europeia a Kiev no contexto da invasão russa e também o processo de adesão ucraniana ao bloco.

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