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Em Roma desde domingo, depois das palestras exclusivas em São Francisco e Tóquio, Peter Thiel prega sobre a chegada do Anticristo — de quem Greta Thunberg é legionária —, para irritação da Santa Sé e indiferença da classe política, que tenta distanciar-se de tudo o que a possa ligar a Donald Trump, por causa da guerra com o Irão.

A poucos dias de um referendo sobre a reforma do sistema judicial italiano, Giorgia Meloni atravessa um dos momentos mais difíceis em três anos e meio de governo, e associar-se a autoproclamados visionários que querem dominar o mundo não é uma boa estratégia.

Peter Thiel acredita que a liberdade é incompatível com a democracia e que serão os multimilionários donos das grandes tecnológicas a governar o mundo, depois de vencer a guerra contra a globalização e a imigração.

Em sintonia com as políticas de Donald Trump, Peter Thiel, que trabalhou na Casa Branca durante o seu primeiro mandato e tem agora ao seu lado o vice-presidente e amigo J.D. Vance, promete revelar quem é o Anticristo no último dia de aulas, esta quarta-feira.

Sabe-se que, para já, a assistir ao sermão no primeiro dia estiveram presentes figuras menores do Irmãos de Itália (Fratelli d'Italia), partido de Giorgia Meloni, e da Liga Norte (Lega Nord), partido de Matteo Salvini. A imprensa local revelou que a Palantir assinou contratos com o Ministério da Defesa, embora o governo tenha negado qualquer reunião oficial.

O Vaticano considerou esta visita uma intromissão desafiadora da extrema-direita americana, que prega a sua versão do cristianismo sem esconder a sua aspiração a ocupar a Santa Sé. "Deus não pode ser recrutado pelas trevas", disse o Papa Leão XIV neste domingo, numa alusão à tentativa de Trump de querer dar um ar providencial à guerra no Irão, mas também à presença de Peter Thiel em Roma.

O seminário, organizado pela associação ultraconservadora Vincenzo Gioberti, decorre no Palazzo Taverna, no coração da cidade, à porta fechada e com acesso apenas por convite. Os participantes são instruídos a deixar os telemóveis à entrada e a manter sigilo sobre as palestras, mas o super-segredo rapidamente começou a circular: a primeira da série de quatro, explorou a forma como "forças ocultas actuam incessantemente com a intenção de destruir o que resta do Ocidente".

As ideias de Peter Thiel, 58 anos de idade, ex-sócio de Elon Musk, são bem conhecidas: o Anticristo é o que ele e mais algumas figuras de Silicon Valley descrevem como uma corrente que quer travar o avanço tecnológico por medo das consequências nefastas do progresso. O bilionário diz que se baseia em profecias bíblicas para alertar para um Anticristo que promete segurança contra riscos como a guerra nuclear, as alterações climáticas e a inteligência artificial, apenas para trazer algo pior: um governo mundial totalitário.

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