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O empresário austro-alemão Wolfgang Porsche colocou à venda a sua villa histórica em Salzburgo depois de ter recuado num plano que previa a construção de um túnel privado de 500 metros para acesso automóvel à propriedade.

Segundo o The Guardian, Porsche tinha comprado em 2020 uma villa do século XVII nos arredores de Salzburgo por 8,4 milhões de euros. No outono passado, obteve autorização das autoridades municipais para avançar com uma estrada privada, avaliada em cerca de 10 milhões de euros, que atravessaria uma colina de calcário até à residência.

O projeto incluía a ligação entre um parque de estacionamento municipal no centro da cidade e uma garagem subterrânea junto à villa, com capacidade para oito automóveis.

A proposta gerou indignação e incredulidade entre muitos habitantes locais, não só pelo impacto da intervenção, mas também pela história do edifício, conhecido como Paschinger Schlössl, que foi em tempos residência do escritor Stefan Zweig, que ali viveu até ser forçado a deixar a cidade em 1934 pelo regime austro-fascista.

Perante a contestação, Porsche acabou por recuar e decidiu colocar a propriedade no mercado por 12,7 milhões de euros. A permissão de construção do túnel, que custou 48 mil euros, mantém-se válida até ao final de 2028, o que significa que um eventual novo proprietário poderá ainda avançar com o projeto.

As autoridades municipais de Salzburgo rejeitaram a possibilidade de aquisição do imóvel pelo município, com o presidente da câmara a afirmar que a cidade não tem capacidade financeira para a compra.

Durante o auge da contestação, surgiram protestos com slogans como “Uma cidade para todos em vez de um túnel para um só”, refletindo o descontentamento com o projeto numa cidade marcada por dificuldades no acesso à habitação e rendas elevadas.

Os Verdes locais apelaram ainda ao cancelamento da licença de construção, argumentando que a autorização contribuiu para a valorização do imóvel e defendendo que não deve haver tratamento desigual no acesso a projetos privados em terrenos públicos ou sensíveis.

De acordo com o jornal britânico, um responsável imobiliário ligado à família Porsche confirmou a colocação da villa no mercado, descrevendo a polémica em torno do túnel como um “debate movido pela inveja”, sem esclarecer as razões da decisão de abandonar o projeto.

A mesma fonte referiu ainda que seria duvidoso que Porsche conseguisse viver na propriedade como inicialmente previsto com a sua nova esposa. Um porta-voz da família, falando em nome da família e não da Porsche AG, recusou prestar declarações sobre o assunto.

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