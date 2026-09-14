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A líder social-democrata Magdalena Andersson afirmou estar disponível para negociar tanto com partidos à esquerda como ao centro, com o objetivo de impedir a continuidade da atual coligação de direita. “Agora devemos esperar pelos resultados finais”, disse Andersson, numa noite marcada pela alternância dos resultados entre os blocos.

O partido venceu em termos individuais, apesar de uma queda de cerca de 2,4% face às eleições anteriores. A distribuição de mandatos foi-se alterando ao longo da noite entre os dois blocos, mantendo a incerteza sobre quem reunirá condições para formar Governo.

Magdalena Andersson, primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Suécia, liderou o Governo entre 2021 e 2022 e esteve à frente do processo de entrada do país na NATO. Foi também ministra das Finanças entre 2014 e 2021. Em 2022, os Sociais-Democratas voltaram a vencer as eleições, mas não conseguiram maioria para formar Governo, que acabou por ficar nas mãos da direita.

Agora, a antiga primeira-ministra poderá regressar ao cargo, mas terá primeiro de encontrar os apoios necessários para formar uma maioria parlamentar.