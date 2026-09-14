Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A líder social-democrata Magdalena Andersson afirmou estar disponível para negociar tanto com partidos à esquerda como ao centro, com o objetivo de impedir a continuidade da atual coligação de direita. “Agora devemos esperar pelos resultados finais”, disse Andersson, numa noite marcada pela alternância dos resultados entre os blocos.
O partido venceu em termos individuais, apesar de uma queda de cerca de 2,4% face às eleições anteriores. A distribuição de mandatos foi-se alterando ao longo da noite entre os dois blocos, mantendo a incerteza sobre quem reunirá condições para formar Governo.
Magdalena Andersson, primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Suécia, liderou o Governo entre 2021 e 2022 e esteve à frente do processo de entrada do país na NATO. Foi também ministra das Finanças entre 2014 e 2021. Em 2022, os Sociais-Democratas voltaram a vencer as eleições, mas não conseguiram maioria para formar Governo, que acabou por ficar nas mãos da direita.
Agora, a antiga primeira-ministra poderá regressar ao cargo, mas terá primeiro de encontrar os apoios necessários para formar uma maioria parlamentar.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários