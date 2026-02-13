Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estamos perante um conjunto de ocorrências de grande dimensão, com impactos significativos nas nossas vias, equipamentos públicos e habitações. O município não podia ficar indiferente. Por isso, solicitámos ao Governo o alargamento da situação de calamidade ao concelho de Mafra, para garantir que dispomos dos mecanismos adequados para apoiar quem foi afetado”, refere o presidente da Câmara, Hugo Moreira Luís, citado numa nota da autarquia.

A declaração de situação de calamidade permite acionar mecanismos legais e administrativos excecionais, viabilizando apoios extraordinários e agilizando os processos de recuperação e reposição da normalidade.

O município de Mafra, no distrito de Lisboa, ativou também o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, tendo sido mobilizados meios da autarquia para responder às dezenas de ocorrências registadas em várias freguesias.

O relatório técnico preliminar de danos aponta para “prejuízos significativos” em vias municipais, equipamentos públicos, habitações e explorações agrícolas, estimados em oito milhões de euros.

