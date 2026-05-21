Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso das duas crianças francesas encontradas sozinhas na Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta, ganhou novos contornos depois de as autoridades portuguesas o associarem a uma investigação já em curso em França.

Segundo o jornal Le Parisien, as primeiras conclusões da investigação levaram a semelhanças com o caso de uma mulher procurada pelas autoridades francesas há cerca de duas semanas, depois de alegadamente ter fugido do país com os dois filhos mais novos. Antes da fuga, a mulher terá deixado para trás outro filho, de 16 anos.

Sobre o caso em Alcácer do Sal, a mulher ter entrado em Portugal através de Bragança e percorrido o país com as crianças até à zona de Alcácer do Sal. Os investigadores acreditam que os irmãos foram abandonados na Estrada Nacional 253 depois de a mãe lhes dizer que iam participar num jogo, vendando-os durante a viagem.

Quando retiraram as vendas, os dois menores encontravam-se sozinhos no meio da estrada, sem qualquer sinal da progenitora. Tinham apenas uma garrafa de água e uma peça de fruta.

As crianças acabaram por ser encontradas por Eugénia e Artur Quintas, um casal que circulava naquela zona. “Estavam a chorar e a chamar pelo pai”, relatou Artur Quintas à CNN Portugal.

Os menores ficaram temporariamente aos cuidados do casal até à chegada da Guarda Nacional Republicana, que os encaminhou para o Hospital de Setúbal para observação médica.

Após avaliação clínica, os irmãos foram entregues à Embaixada de França, com acompanhamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e das autoridades francesas de proteção de menores.

As autoridades continuam agora a tentar localizar a mãe das crianças, que permanece desaparecida e poderá já ter saído de Portugal. Entretanto, decorrem diligências para que os dois irmãos sejam entregues a familiares próximos em França.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.