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A mãe e o padrasto das duas crianças francesas encontradas abandonadas numa estrada nacional junto a Alcácer do Sal foram localizados pelas autoridades portuguesas e conduzidos ao posto da Guarda Nacional Republicana em Fátima.

Segundo o Observador, a denúncia foi feita por um popular que terá visto dois estrangeiros "fora do comum" e avisou a autoridade.

Os dois suspeitos deverão ser presentes a tribunal amanhã. A investigação está a ser conduzida pelo Ministério Público de Grândola.

As crianças, de 3 e 5 anos, estavam em Portugal com a mãe, identificada como Marine, e com o padrasto, Marc. Segundo informações apuradas, os quatro terão entrado em território português em meados de maio. Dias mais tarde, o pai dos menores comunicou às autoridades francesas o desaparecimento das crianças.

De acordo com informações recolhidas pela SIC, o casal e os menores terão almoçado há dois dias num restaurante em Alcácer do Sal. Depois da refeição, abandonaram o local pouco depois das 16h00.

Horas mais tarde, uma testemunha terá visto o casal acompanhado das crianças junto à Estrada Nacional 253. Foi nessa zona que os menores acabariam por ser encontrados abandonados, levando ao acionamento das autoridades.

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