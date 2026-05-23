Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi confirmada pelo Conselho Superior da Magistratura, que indicou que o casal fica indiciado pelos crimes de ofensa à integridade física agravada e exposição e abandono.

Os dois cidadãos franceses são suspeitos de terem abandonado, na passada terça-feira, duas crianças de 3 e 5 anos numa estrada perto de Alcácer do Sal. Segundo a investigação, a mãe terá vendado os menores, dizendo-lhes para procurarem um brinquedo na floresta. As crianças tinham consigo mochilas com uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água.

Os dois irmãos acabaram por ser encontrados por um homem que alertou as autoridades. A GNR resgatou as crianças e o Ministério Público abriu um inquérito com caráter de urgência.

O casal foi detido na quinta-feira, cerca das 16h00, num café em Fátima, a cerca de 180 quilómetros do local onde os menores tinham sido deixados. Segundo foi relatado, os suspeitos foram denunciados por uma cliente do estabelecimento, que estranhou o comportamento dos dois, que permaneceram sentados na esplanada durante cerca de seis horas.

Depois da detenção, Marine Rousseau e Marc Ballabriga foram conduzidos ao posto da GNR de Fátima e posteriormente transferidos para Palmela, antes de serem presentes ao Tribunal de Setúbal.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.