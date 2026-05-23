Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo revelou a GNR, Marine Rousseau será encaminhada para o Estabelecimento Prisional de Tires, enquanto Marc Ballagriga ficará detido no Estabelecimento Prisional de Setúbal.

A decisão foi tomada este sábado pelo Tribunal de Setúbal, que justificou a aplicação da medida de coação mais gravosa com as “exigências cautelares do caso”.

Em comunicado, o Tribunal da Comarca de Setúbal explica que foram considerados o perigo de fuga, o perigo de perturbação do processo, o perigo de continuação da atividade criminosa e o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas.

“O tribunal entendeu que outras medidas de coação seriam inadequadas ou insuficientes para acautelar estes perigos”, refere a nota.

O tribunal validou ainda as detenções de Marine Rousseau e Marc Ballagriga, efetuadas fora de flagrante delito, determinando, após o primeiro interrogatório judicial, que ambos aguardem os restantes termos do processo sujeitos a termo de identidade e residência e à medida de prisão preventiva.

Relativamente aos crimes imputados, o tribunal considerou Marine Rousseau “fortemente indiciada” pela prática de dois crimes de exposição ou abandono agravado. Já Marc Ballagriga está “fortemente indiciado” pela prática de dois crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.