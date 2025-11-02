"Estamos em contacto com os nossos amigos venezuelanos", disse o porta-voz russo Dmitry Peskov à agência de notícias TASS .

Segundo o "The Washington Post", Maduro terá solicitado ajuda da Rússia, China e Irão para fortalecer as defesas do país contra a pressão dos Estados Unidos.

Peskov escusou-se a falar de eventuais pedidos de ajuda, mas referiu que a Rússia e a Venezuela estão vinculadas por "obrigações contratuais".

Refira-se que Rússia e Venezuela assinaram um acordo de parceria estratégica em maio, durante uma visita de Maduro a Moscovo.