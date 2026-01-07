Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, durante a audiência num tribunal federal nos Estados Unidos, ambos apresentaram sinais visíveis das lesões. Cilia Flores necessitou de curativos e mostrou dificuldade em sentar-se e levantar-se, enquanto Maduro também apresentou algum desconforto, embora a extensão exacta dos seus ferimentos não tenha sido totalmente divulgada. Os advogados do casal solicitaram avaliações médicas adicionais, salientando a preocupação com a saúde da mulher.

A operação, denominada Operation Absolute Resolve, mobilizou forças especiais norte‑americanas na capital venezuelana e resultou na captura imediata de Maduro e Flores, seguida da sua transferência para os Estados Unidos, onde enfrentam várias acusações federais, incluindo narcotráfico e conspiração internacional. A detenção marcou o fim do controlo de Maduro sobre o poder executivo venezuelano e suscitou uma forte reação política dentro e fora do país, com aliados e opositores a comentarem as imagens do casal ferido.

Fontes próximas da operação indicam que a intervenção foi planeada para minimizar riscos, mas que a resistência inicial do casal e a tentativa de fuga terão contribuído para os ferimentos. A situação do casal levanta agora questões sobre o seu estado de saúde e as condições de detenção nos Estados Unidos, enquanto as autoridades judiciais prosseguem os processos legais que lhes são imputados.

