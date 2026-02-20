Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O FC Porto apresentou queixa ao Tribunal do Porto contra Fernando Madureira por ter estado na Loja Azul do Estádio do Dragão e nas suas imediações no dia 11 de fevereiro, segundo avança o JN esta sexta-feira.

Segundo o clube, Madureira esteve cerca de cinco minutos no interior da loja e mais dez minutos junto às infraestruturas do estádio, interagindo com vários elementos, o que configura uma violação da medida de coação que lhe proíbe aceder e permanecer em recintos desportivos onde se realizem espetáculos relacionados com o FC Porto.

A presença de Madureira foi documentada por imagens de videovigilância, que o clube informou ao tribunal estarem disponíveis caso sejam solicitadas.

Fernando Madureira tinha sido libertado a 6 de fevereiro por excesso de prisão preventiva no âmbito da Operação Pretoriano, ficando sujeito a medidas de coação que incluem apresentações duas vezes por semana no posto policial da sua área de residência e a proibição de acesso a recintos desportivos do FC Porto, abrangendo qualquer modalidade, escalão ou acontecimento ligado ao fenómeno desportivo do clube.