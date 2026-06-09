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A transportadora rodoviária de longa distância FlixBus vai expandir a operação em Portugal com a criação de duas novas ligações internacionais: Madrid-Braga e Lisboa-Badajoz. A iniciativa pretende facilitar a mobilidade entre Portugal e Espanha, ao mesmo tempo que promove o turismo e oferece alternativas de transporte mais económicas e sustentáveis.

A nova rota Madrid-Braga permitirá ligar diretamente Braga, Porto, Vila Real e Bragança à capital espanhola, incluindo paragens no terminal rodoviário Madrid Sul e no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A linha inclui ainda a cidade espanhola de Zamora.

Segundo a empresa, esta ligação surge numa altura em que o mercado espanhol continua a ser um dos mais relevantes para o turismo no Norte de Portugal. Dados do Turismo de Portugal indicam que os "turistas espanhóis representaram, em 2025, 18,3% dos hóspedes estrangeiros na região Norte".

Já a ligação Lisboa-Badajoz marca a entrada da FlixBus no Alto Alentejo, com a integração de Estremoz, Borba e Elvas na rede da operadora. A linha fará ainda paragens em Setúbal, Montemor-o-Novo e Évora, reforçando as ligações entre o interior do país, a Área Metropolitana de Lisboa e a vizinha Extremadura espanhola.

De acordo com a empresa, uma viagem entre Setúbal e Badajoz poderá ser realizada em pouco mais de três horas, enquanto Bragança ficará a menos de uma hora e meia de Zamora e a menos de cinco horas de Madrid.

Para Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da FlixBus em Portugal, as novas rotas representam uma aposta estratégica no reforço da mobilidade ibérica.

“O lançamento desta nova linha vem potenciar o mercado turístico ibérico, ao reforçar a conectividade entre o Minho e Trás-os-Montes e a cidade de Madrid, incluindo o Aeroporto Madrid-Barajas”, afirmou em comunicado.

O responsável sublinha ainda que o transporte rodoviário de longa distância tem ganho relevância num contexto marcado pela subida dos custos energéticos, levando mais passageiros a procurar soluções de mobilidade acessíveis e sustentáveis.

No caso da nova ligação ao Alto Alentejo, Tiago Cavaco Alves considera que a expansão contribuirá para reduzir desigualdades territoriais e dinamizar regiões de menor densidade populacional.

“A chegada da FlixBus a Estremoz, Borba e Elvas marca um momento importante na expansão da nossa rede em Portugal e reforça o nosso compromisso de tornar a mobilidade mais acessível e sustentável a todo o território nacional”, destacou.

Os bilhetes para ambas as rotas já estão disponíveis através da aplicação e do site da FlixBus, bem como nos pontos de venda parceiros. Os preços começam nos 14,99 euros para a ligação Braga-Madrid, nos 8,49 euros entre Lisboa e Estremoz e nos 9,49 euros para a ligação Lisboa-Elvas.

A rota Madrid-Braga funcionará diariamente, com duas viagens por dia, uma em cada sentido. Já a ligação Lisboa-Badajoz arrancará com um serviço diário em cada direção, permitindo ligar as duas cidades em menos de quatro horas.

Entre as novas ligações disponíveis destacam-se os percursos Braga-Madrid, Vila Real-Madrid, Bragança-Madrid, Lisboa-Elvas, Lisboa-Borba, Lisboa-Estremoz, Setúbal-Elvas e Badajoz-Montemor-o-Novo.

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