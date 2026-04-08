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No depoimento entregue em tribunal na terça-feira, Debbie Perry descreveu o impacto da perda como “irreversível” e apelou a uma condenação exemplar, revela a BBC. Jasveen Sangha, conhecida como “Rainha da Cetamina”, poderá enfrentar mais de 60 anos de prisão quando for sentenciada esta quarta-feira, depois de se ter declarado culpada de cinco acusações, incluindo distribuição de cetamina com resultado de morte ou lesões graves.

Matthew Perry, conhecido pelo papel de Chandler Bing na série Friends, foi encontrado inconsciente no jacuzzi da sua casa, em Los Angeles, em outubro de 2023. A morte foi considerada acidental, causada pelos “efeitos agudos da cetamina”, segundo as autoridades médicas.

Na declaração, Debbie Perry responsabilizou diretamente Jasveen Sangha: “A dor que causaste a centenas, talvez milhares, é irreversível. Já não há alegria… não há luz na janela. Eles não vão voltar.” E acrescentou: “Peço que seja aplicada a pena máxima a esta mulher sem coração, para que não possa destruir outras famílias como a nossa.”

De acordo com a acusação, Jasveen Sangha integrou uma rede que fornecia cetamina ao ator. A arguida terá trabalhado com o intermediário Erik Fleming para vender dezenas de frascos da substância ao assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, que a administrou repetidamente, incluindo no dia da sua morte.

O caso envolve ainda outros profissionais de saúde. O médico Salvador Plasencia foi condenado a 30 meses de prisão por distribuição ilegal de cetamina, enquanto Mark Chavez recebeu uma pena de detenção domiciliária e liberdade condicional. Segundo o tribunal, Salvador Plasencia adquiriu a substância a Mark Chavez e vendeu-a ao ator a preços inflacionados.

Entretanto, Jasveen Sangha terá pedido desculpa à família de Perry a partir da prisão, admitindo não haver justificações para os seus atos. A sentença final será conhecida esta quarta-feira, enquanto os restantes envolvidos aguardam decisão ainda este mês.