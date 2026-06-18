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Fonte da GNR confirmou ao 24notícias que a madrasta assumiu ter matado a criança. De acordo com informações recolhidas, a mulher terá asfixiado a criança e abandonado o corpo numa zona de serra, em Vila Pouca de Aguiar, próximo de uma mochila, tendo posteriormente indicado às autoridades a localização do cadáver.

O alerta foi dado na quarta-feira à noite, quando o pai da criança participou o seu desaparecimento no posto da GNR, na freguesia de Friões. A partir desse momento foram desencadeadas operações de busca, envolvendo a GNR e a Polícia Judiciária de Vila Real.

O corpo viria a ser localizado durante a madrugada, numa área florestal junto a uma estrada, perto de uma casa florestal.

Segundo a fonte da GNR, o crime terá ocorrido no contexto de uma relação familiar marcada por conflitos sucessivos entre o pai da criança e a madrasta. As autoridades admitem que o homicídio poderá ter sido planeado, com a intenção de simular um desaparecimento ou rapto.

A suspeita foi detida e deverá ser presente ao Tribunal de Chaves para primeiro interrogatório judicial nas próximas horas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, onde será realizada a autópsia.

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