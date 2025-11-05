A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santa Cruz, na Madeira, apreendeu cerca de uma centena de artigos de bijuteria com fortes indícios de proveniência ilícita, anunciou esta quarta-feira o Comando Regional da PSP.
Madeira: PSP de Santa Cruz apreende cerca de 100 artigos de bijuteria suspeitos de furto
5 nov 2025 18:01
