A operação decorreu na sequência de uma tentativa de furto a uma residência na zona do Caniço. Após o alerta, uma patrulha policial percorreu as ruas adjacentes e localizou dois suspeitos — uma mulher de 47 anos e um homem de 38 — que tinham na sua posse dezenas de objetos de valor.

Segundo o comunicado da PSP, entre o material apreendido encontram-se “13 relógios de pulso de diversas marcas; 12 colares; 30 anéis, nove dos quais em cor dourada, com pedras; 32 brincos; oito broches e alfinetes de senhora em diversas cores e com pedras; seis braceletes; uma peça de bijuteria em formato do Galo de Barcelos, em cor dourada; dois sinos em cor dourada; um alfinete de gravata; e diversas moedas de colecionador”, incluindo exemplares alusivos à “Batalha de Ourique 1139-1140”, “Arte Namban 1543-1639”, “Colombo e Portugal”, “Elizabeth II” e “Tratado de Tordesilhas”.

A PSP esclarece que “nenhum destes artigos pertencia à residência que foi alvo de tentativa de furto”. Quando questionados, os suspeitos “não justificaram a posse” dos objetos.

“Por existirem fortes suspeitas da prática do crime de furto os objetos foram apreendidos, seguindo-se agora a investigação para apurar os seus legítimos proprietários”, refere ainda o comunicado.

O Comando Regional da PSP da Madeira aproveitou também para divulgar imagens dos artigos apreendidos e apelou à colaboração da população: “Caso referenciem algum objeto, [os cidadãos] possam contactar com a PSP e fazer prova da sua propriedade.”