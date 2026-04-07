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"Esta decisão foi tomada após constatar-se uma profunda crise decorrente das perturbações no fornecimento de energia em todo o país, devidas ao conflito no Médio Oriente, que provocam problemas na continuidade económica, na prestação de serviços públicos essenciais e no funcionamento da economia nacional, com repercussões na vida quotidiana da população", explicou o Governo num comunicado.

A declaração de estado de emergência, tomada numa sessão extraordinária do Conselho de Ministros, vai "permitir às autoridades competentes adotar medidas especiais e rápidas para restabelecer o abastecimento de energia e garantir a continuidade dos serviços públicos", lê-se ainda no documento.

Vários Governos africanos decidiram tomar medidas, como fixar os preços dos combustíveis ou reduzir os impostos sobre estes produtos, como forma de proteção contra os constantes aumentos dos preços da energia provocados pela guerra no Médio Oriente.

As economias africanas são muito vulneráveis a crises globais devido à sua dependência dos mercados estrangeiros, à volatilidade das suas moedas, à falta de infraestruturas e às variações cambiais, que afetam a dívida externa, geralmente contraída em dólares.

A guerra no Médio Oriente começou a 28 de fevereiro com ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, uma ofensiva à qual Teerão respondeu com mísseis e drones, além de bloquear o Estreito de Ormuz, por onde transita 20% do petróleo e do gás natural do mundo.

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