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A informação foi avançada pela AFP, depois de um gabinete interministerial de crise ter sido convocado pelo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, a pedido do Presidente, dado que os serviços de emergência já retiraram cerca de 110 mil pessoas no departamento de Gironda. Aí, o fogo já consumiu 14 mil hectares e destruiu 53 casas.

Este incêndio dirige-se para a área metropolitana de Bordéus e as autoridades preparam a proteção da cidade, que "não está ameaçada neste momento", frisou Nuñez.

"Obviamente, faremos todo o possível para a proteger através de operações terrestres" e com o auxílio de recursos militares, declarou ao canal de televisão TF1.

O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou que vai convocar uma célula de crise interministerial esta noite dedicada aos incêndios florestais.

"Os Ministérios do Interior, das Forças Armadas, da Saúde, dos Transportes e do Ambiente" serão convocados para esta reunião, marcada para as 22:00 (20:00 TMG), refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

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