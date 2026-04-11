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Numa mensagem publicada na rede social X, Macron referiu ter insistido na importância de o Irão restabelecer “o mais rapidamente possível” a liberdade de navegação e a segurança no Estreito de Ormuz, acrescentando que a França está disponível para contribuir para esse esforço.

O chefe de Estado francês afirmou ainda ter enfatizado junto do homólogo iraniano a necessidade de respeitar plenamente o cessar-fogo em vigor, incluindo no Líbano, num contexto de elevada tensão regional e de preocupação internacional com a estabilidade das principais rotas marítimas globais.

As declarações surgem numa altura em que decorrem contactos diplomáticos intensivos para consolidar o cessar-fogo e evitar uma nova escalada militar no Médio Oriente.

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