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Macron falava em conferência de imprensa, com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, cujo país exerceu a anterior presidência do G7 que agora incumbe à França.

Na ocasião, garantiu que a França está preparada para apoiar a aplicação de um acordo, favorecendo o reinício do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz e contribuindo com a sua experiência.

Qualquer pacto deve ser "sólido" nos âmbitos nuclear e balístico, além de contribuir para a estabilidade regional.

Macron realçou a resolução de conflitos através da diplomacia e destacou a coincidência de posições entre França e Canadá quanto a respeito pelo Direito Internacional, defesa da soberania e integridade territorial do Líbano, bem como necessidade de estabilizar Gaza e avançar para a solução dos dois Estado.

A guerra no Médio Oriente é um dos principais assuntos da cimeira do G7, que decorre em Evian, no leste de França, entre segunda e quarta-feira.

Donald Trump afirmou na quinta-feira que tinha alcançado um "grande acordo" de paz com o Irão, que poderia ser assinado este fim de semana na Europa, acrescentado que seria J. D. Vance a fazê-lo.

Porém, de imediato, o Irão desmentiu a existência de qualquer acordo, mas já esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abás Araqchí, admitiu que o "memorando de entendimento (...) nunca esteve tão próximo".

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