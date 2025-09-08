Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O parlamento francês está “bloqueado há um ano e mais venenosa e profundamente dividido do que em décadas”, avança a BBC. Para muitos analistas internacionais, a provável saída de Bayrou não vai resolver a paralisia política que domina o país.

O risco de caos

Bayrou justificou o voto de confiança como uma tentativa de “chocar” os deputados e forçar consensos sobre a necessidade de cortar 44 mil milhões de euros na despesa pública. O primeiro-ministro alertou para um “período terrivelmente perigoso” e para o risco de “desordem e caos” se não forem tomadas medidas para reduzir a dívida nacional, hoje em 114% do PIB.

Mas o gesto já conhecido como suicídio político pela líder da extrema-direita, Marine Le Pen dificilmente terá sucesso. As contas mostram que Bayrou não dispõe dos votos necessários para ficar no cargo.

Macron enfraquecido

No centro da crise está a decisão de Emmanuel Macron de convocar eleições legislativas antecipadas em junho de 2024. Em vez de “clarificar” a correlação de forças, como pretendia, o resultado fragmentou ainda mais a Assembleia Nacional. O presidente ficou com um governo minoritário centrista, incapaz de negociar acordos estáveis, e vê a sua popularidade no ponto mais baixo desde 2017.

Ascensão da extrema-direita

Enquanto isso, o eleitorado francês parece inclinar-se cada vez mais para a direita e extrema-direita. Jordan Bardella, líder de 29 anos do Rassemblement National (RN), tem sido recebido em eventos públicos com entusiasmo popular.

Em declarações à BBC, Bardella não escondeu a ambição de chegar a primeiro-ministro:

“O país está bloqueado há mais de um ano. É perigoso deixá-lo à deriva. Queremos parar a imigração em massa e, se chegarmos ao poder, implementaremos um referendo sobre imigração.”

A esquerda como alternativa?

Apesar da pressão da direita, alguns analistas consideram que Macron pode ainda tentar uma aproximação à esquerda. O deputado socialista Arthur Delaport defendeu, em entrevista à BBC, um orçamento alternativo que combine poupança com investimento na transição ecológica, financiado por impostos sobre as grandes fortunas.

Protestos

A crise política soma-se a sinais crescentes de agitação social. Um movimento com grande importância, com o nome “Bloquemos Tudo”, convocou uma paralisação nacional para 10 de setembro, e prometeu levar multidões às ruas.

Poucos acreditam que Macron convoque novas legislativas antecipadas ou abdique antes de 2027. O mais provável é a escolha de um novo primeiro-ministro para tentar governar em minoria, embora a hostilidade entre os partidos continuem a tornar quase impossível o diálogo.

França permanece, assim, num impasse político que ameaça transformar-se em crise social.