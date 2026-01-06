Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou que se trata da primeira vez que se verifica uma conjuntura em que a coligação dos dispostos está em consonância com os Estados Unidos e com a Ucrânia, falando em "progressos consideráveis" num esforço conjunto para reforçar a defesa e a dissuasão face a ameaças externas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia tem registado vários progressos nas últimas semanas e destacou que o país “está muito agradecido pelo apoio dos Estados Unidos”. Zelensky aproveitou ainda para expressar agradecimento a Emmanuel Macron e aos representantes norte-americanos, sublinhando a importância da cooperação internacional para reforçar a defesa, a estabilidade e a reconstrução da Ucrânia.

O líder ucraniano reafirmou que a agressão começou por parte da Rússia e sublinhou a necessidade urgente de que a Ucrânia continue a receber mísseis diariamente para se defender eficazmente.

No âmbito das negociações, o acordo de cessar-fogo incluiu pontos-chave como a criação de uma força multinacional, a implementação de um mecanismo de monitorização do cessar-fogo liderado pelos EUA e a introdução de uma cláusula de resistência militar, garantindo que as partes mantêm capacidades defensivas enquanto o acordo estiver em vigor.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, sublinhou esta tarde que Portugal já colabora em operações aéreas e marítimas, participando em missões que visam a consolidação da paz. “Portugal tem sido um parceiro solidário nas forças de manutenção da paz."

