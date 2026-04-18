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O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que “todas as indicações sugerem” o envolvimento do Hezbollah no ataque que matou um militar francês destacado no sul do Líbano, exigindo uma resposta imediata das autoridades libanesas.

Segundo Macron, o sargento-mor Florian Montorio, do 17.º Regimento de Engenheiros Paraquedistas, sediado em Montauban, foi morto durante um ataque contra elementos da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil). O presidente acrescentou que três outros militares franceses ficaram feridos e foram retirados após o incidente.

França exige que as autoridades libanesas atuem sem demora, procedendo à detenção dos responsáveis e assumindo plenamente as suas obrigações em coordenação com a missão da ONU no país.

Segundo The Guardian, o ataque ocorreu quando uma patrulha da Unifil realizava operações de limpeza de engenhos explosivos numa estrada na localidade de Ghanduriyah. Durante a missão, os capacetes azuis foram alvo de disparos de armas ligeiras por parte de atores não estatais, segundo indicou a própria força das Nações Unidas.

Em comunicado, a Unifil pediu ao Governo libanês que inicie rapidamente uma investigação, com o objetivo de identificar os autores e garantir que estes sejam responsabilizados pelos atos cometidos contra os elementos da missão internacional.

Entretanto, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, já reagiu ao incidente, tendo manifestado as suas condolências a Macron numa conversa telefónica. No mesmo contacto, condenou o ataque e garantiu que o país não hesitará em perseguir judicialmente os envolvidos.

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