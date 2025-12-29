Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Emmanuel Macron, na rede social X, o encontro previsto para janeiro servirá para “finalizar as contribuições concretas de cada país” relativamente ao apoio a Kiev, tanto em matéria militar como económica, bem como no desenho de mecanismos de segurança que possam vigorar após um eventual acordo de paz.

Na reunião de ontem entre Zelensky e Trump em Mar-a-lago, na Florida estiveram presentes, à distância o Presidente de França Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer, o chanceler da Alemanha Friedrich Merz, a primeira-ministra de Itália Giorgia Meloni, o Presidente da Polónia Karol Nawrocki, o primeiro-ministro da Noruega Jonas Gahr Støre, o secretário-geral da NATO Mark Rutte e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Todos “grandes líderes” de acordo com Trump.

