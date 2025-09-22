Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Macron destacou que israelitas e palestinianos vivem uma “solidão dupla”: a dos israelitas após o massacre de 7 de outubro de 2023 e a dos palestinianos exaustos numa guerra que parece não ter fim. O presidente francês alertou que o pior ainda pode acontecer e que é urgente abrir um caminho para a paz.

“Este reconhecimento é uma forma de afirmar que o povo palestiniano não é um povo a mais. Reconhecer os seus direitos legítimos não retira nada aos direitos do povo israelita, que a França apoiou desde o primeiro dia”, afirmou Macron, sublinhando que a decisão visa preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e Palestina coexistindo em paz e segurança.

O chefe de Estado francês reiterou ainda que nenhuma razão justifica a continuação da guerra em Gaza, e defendeu que é necessário pôr fim imediato ao conflito para salvar vidas, incluindo as de civis palestinianos e dos reféns ainda em cativeiro.

Segundo Macron, França assume uma responsabilidade histórica para proteger a viabilidade da paz no Médio Oriente e lembra que os acordos de Abraham e Camp David podem ser comprometidos pelas ações de Israel.

"A paz é muito mais exigente, muito mais difícil do que qualquer guerra. Mas chegou a hora", conclui Emmanuel Macron.

