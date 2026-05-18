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Segundo o The Guardian, o Ministério Público de Paris anunciou no domingo que Bruel era alvo de pelo menos quatro queixas de agressão sexual em França e que os casos seriam investigados em conjunto.

"Nunca forcei uma mulher", escreveu Bruel num comunicado partilhado na sua página do Instagram. "E se magoei alguém, lamento sinceramente".

O ator afirmou que vai continuar a fazer o seu trabalho, "com a mesma dedicação e a mesma paixão".

Desde março que o site francês de notícias de investigação Mediapart tem publicado alegações de mulheres que acusaram Bruel de assédio sexual.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

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Bruel disse ainda que a sua relação "não foi violenta, nem coerciva, nem dissimulada". "Nunca usei a minha fama para abusar de ninguém ou para obter relações não consensuais", escreveu ainda.

"Compreendo que a nossa diferença de idades possa suscitar espanto hoje em dia. Compreendo também que a fama ou o estatuto podem distorcer uma relação romântica", disse.

"Há semanas que várias vozes têm vindo a exigir a minha condenação pública, sem julgamento, como se o mero número de acusações bastasse para estabelecer a verdade. Caberá ao sistema judicial, no qual tenho total confiança, esclarecer estas acusações; já o fez anteriormente. Lutarei para defender a verdade", rematou.

Bruel enfrenta também uma investigação separada na Bélgica, após ter sido apresentada em março uma queixa sobre uma alegada agressão sexual em Bruxelas.

O artista de 67 anos, que está a atuar numa peça em Paris, tem prevista para 16 de junho o início de uma digressão de concertos que o levará por toda a França, bem como à Suíça, Bélgica e Canadá. Está a circular uma petição, apoiada por grupos feministas, a apelar ao cancelamento dos concertos.

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