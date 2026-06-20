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O Partido Comunista Português (PCP) promove na segunda-feira uma marcha em Lisboa para assinalar o que considera ser uma importante vitória dos trabalhadores na luta contra o Pacote Laboral e para defender medidas de valorização dos salários, das pensões e dos serviços públicos.

Segundo comunicado do partido enviado às redações, a derrota da proposta laboral do Governo representa “um significado político de enorme alcance”, por traduzir “a derrota dos projectos e agenda retrógrada e antidemocrática do Governo PSD/CDS e do grande capital” e por demonstrar “a força imensa que a luta organizada assume”.

No comunicado divulgado a propósito da iniciativa, os comunistas sublinham que a mobilização dos trabalhadores ao longo de mais de 330 dias foi determinante para travar a proposta. O PCP sustenta que esta luta permitiu “ampliar a consciência sobre o atentado que esta proposta representaria para os trabalhadores e os seus direitos”, além de ter contribuído para isolar politicamente o Governo e os partidos que apoiaram a medida.

A marcha surge também como um momento de afirmação política perante os problemas económicos e sociais que afectam trabalhadores, jovens, pensionistas e a população em geral. Para o PCP, “impõe-se o combate aos retrocessos, às injustiças, a exigência de progresso”.

O partido defende a necessidade de “um caminho de avanço” para o país e reafirma o compromisso com a luta por melhores condições de vida. Entre as prioridades apontadas estão o aumento dos salários e das pensões, bem como a defesa dos serviços públicos, com destaque para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Há necessidade de um caminho de avanço e o PCP assume com confiança essa luta por uma vida melhor, pelo aumento dos salários e pensões, pela defesa dos serviços públicos a começar pelo SNS, por um outro rumo para Portugal”, refere o comunicado.

A concentração está marcada para as 18h30 na Praça da Figueira, seguindo depois em marcha pela Baixa lisboeta até à Rua Augusta.

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