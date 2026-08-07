Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A agência Lusa lançou esta sexta-feira o Lusaverifica.pt, um novo portal dedicado à verificação de factos que substitui a anterior plataforma de combate à desinformação. O projeto, iniciado em 2025, já produziu 80 verificações de factos de acesso gratuito e pretende agora obter certificação junto das principais redes europeias e internacionais de fact-checking.

O Lusaverifica.pt passa a concentrar o trabalho de verificação de factos desenvolvido pela agência Lusa desde junho de 2025, substituindo o anterior portal dedicado ao combate à desinformação.

Segundo a diretora de Informação da Lusa, Luísa Meireles, o novo espaço surge numa altura em que "a intermediação jornalística perde espaço para populistas e influencers com grande capacidade de viralidade", tornando a verificação de factos "essencial".

No texto de apresentação do novo portal, a responsável defende que as agências noticiosas desempenham um papel central no combate à desinformação.

"As agências noticiosas são pilares fundamentais no combate à desinformação, ao funcionarem como a principal fonte primária de informação verificada, aplicando rotinas rigorosas de verificação de factos", afirma.

Desde o lançamento do serviço Lusa Verifica, em junho de 2025, a agência produziu 80 fact-checks, disponibilizados gratuitamente e distribuídos através dos serviços informativos da Lusa.

O trabalho é assegurado pelo jornalista Luís Galrão, que exerce as funções de fact-checker da agência desde 2025.

O novo portal permite também aos leitores submeter perguntas e sugestões através de um formulário dedicado.

Com a nova plataforma, a Lusa pretende candidatar o serviço às certificações da European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) e da International Fact-Checking Network (IFCN), duas das principais entidades internacionais na definição de normas para organizações de verificação de factos.

A certificação pretende reforçar a credibilidade e o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela agência portuguesa.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.