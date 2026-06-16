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O acordo, que será formalizado em breve através da assinatura de um Memorando de Entendimento em Lisboa, tem como objetivo aumentar a eficiência operacional e reforçar a presença territorial do serviço público de media, tanto em Portugal como no estrangeiro.

Entre as medidas previstas está a possibilidade de partilha de instalações a nível regional e internacional, bem como o desenvolvimento de iniciativas conjuntas nas áreas tecnológica e de formação.

A cooperação deverá ainda contribuir para potenciar a cobertura jornalística das duas organizações. No âmbito da verificação de informação, a Lusa passará a assumir o papel de parceira preferencial da RTP.

O memorando contempla também a avaliação da criação de centros de competência partilhados em áreas como arquivo digital, cibersegurança, análise de dados e inteligência artificial.

Está igualmente prevista a implementação de programas de formação conjunta destinados aos profissionais das duas entidades.

Segundo o acordo, cada organização manterá a sua identidade, autonomia editorial e modelo de funcionamento. A cooperação ficará limitada às áreas em que seja possível obter ganhos efetivos de eficiência e criar valor para o serviço público.

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