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O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi oficialmente confirmado este domingo como candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) às eleições presidenciais de outubro, nas quais tentará conquistar um quarto mandato à frente do país.

Durante a convenção nacional do partido, realizada em São Paulo, Lula mostrou-se confiante na capacidade para voltar a disputar a presidência, apesar dos 80 anos. "Tenho a mesma energia que tinha aos 30 anos", disse.

A candidatura foi formalizada pelo presidente do PT, Edinho Silva, que confirmou igualmente Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente, repetindo a chapa vencedora das eleições de 2022.

Caso vença as eleições marcadas para 4 de outubro, Lula tornará a fazer história ao tornar-se o primeiro político brasileiro a conquistar quatro mandatos presidenciais. O líder do PT governou o Brasil entre 2003 e 2010, regressando ao Palácio do Planalto em 2023, após derrotar Jair Bolsonaro nas presidenciais de 2022.

As eleições presidenciais brasileiras realizam-se a 4 de outubro. Caso nenhum candidato obtenha mais de metade dos votos válidos, a segunda volta está marcada para 25 de outubro.

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