Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 2023, Portugal foi o destino da primeira visita de Lula no seu terceiro mandato. Nesse ano, o Presidente do Brasil foi convidado pelo então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para discursar na sessão solene do 25 de Abril. No entanto, foi recebido por uma manifestação, ora contra, ora de apoio, no exterior.

No Parlamento, a receção repetiu-se entre ovações e apupos. O partido Chega protestou e a Iniciativa Liberal fez-se representar apenas pelo líder parlamentar. Vários membros da bancada do Chega ergueram bandeiras da Ucrânia, devido às polémicas em torno das posições de Lula sobre a guerra, além de exibirem cartazes com mensagens como “chega de corrupção” e “Lugar de ladrão é na prisão”.

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, repreendeu visivelmente irritado a bancada do Chega. Face à contestação, justificou a presença de Lula afirmando que “a personalidade que os brasileiros escolhem como Presidente é sempre bem-vinda no Parlamento”. A sua atitude foi também criticada, sendo descrita como paternalista.

Hoje, 21 de abril, segundo o briefing do Ministério brasileiro, o regresso de Lula a Portugal será marcado por uma visita "curta" e centrada na revisão da agenda bilateral, com temas como aeronáutica, cooperação em ciência, tecnologia e inovação, diálogo sobre imigração e combate à xenofobia e outras formas de intolerância.

Questionado sobre a lei da nacionalidade, o Governo brasileiro considera tratar-se de um “assunto delicado”, que está a gerar preocupação e que será abordado nas reuniões. Portugal é o segundo país com maior comunidade brasileira, com cerca de 500 mil pessoas.

A lei da nacionalidade já foi aprovada no Parlamento, pelo PSD e Chega, e encontra-se nas mãos de António José Seguro. Segundo o embaixador Roberto Abdalla, secretário de Europa e América do Norte do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, existe “interesse da parte brasileira em tratar esse assunto, porque persistem desafios decorrentes das mudanças recentes na lei da imigração por parte de Portugal”. “Obviamente que é um assunto delicado”, sublinhou, acrescentando que o foco será “buscar uma integração maior da comunidade brasileira em Portugal”, tendo presente o estatuto da igualdade e o acordo de mobilidade da CPLP.

Lula da Silva chega acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. O programa começa às 11h40, com a chegada à Residência Oficial do Primeiro-Ministro, onde se reunirá com Luís Montenegro. O encontro decorre na sala da Lareira, seguindo-se uma reunião alargada às delegações e uma declaração conjunta no Jardim do Palacete de São Bento.

Às 13h28, Lula segue para o Palácio de Belém, onde se encontrará com o Presidente da República. Às 14h00, decorre um almoço oficial oferecido pelo chefe de Estado e por Margarida Maldonado Freitas. Este será o primeiro encontro oficial de Lula com o novo Presidente português, centrado em temas de interesse da comunidade brasileira, bem como em questões de paz e segurança internacional.

Chega convoca nova manifestação

Esta segunda-feira, o partido Chega convocou uma manifestação para hoje, dia 21 de abril pelas 12h3o, no Palácio de Belém como protesto pela vinda de Lula da Silva e contra a corrupção.

Para o Chega “este é o momento para defender Portugal”. “Os corruptos não devem ser recebidos com honras de Estado e sim criticados. Tendo em conta que nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro têm coragem de o fazer, o Chega fará o papel que mais nenhum partido consegue fazer: honrar Portugal”.