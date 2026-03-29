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Será depois a Comissão Nacional que for hoje escolhida a eleger, na sua primeira reunião nas próximas semanas, a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, que integrarão assim outros nomes de dirigentes socialistas.

Além de Luísa Salgueiro e Eduardo Cabrita - que não estavam na atual composição deste órgão máximo entre congressos - passam a fazer parte os deputados Luís Dias e Elza Pais.

Os ex-deputados Maria da Luz Rosinha e Fernando Jesus também entram para esta lista única.

A eleição deste órgão gerou um incidente nos trabalhos de sábado já que a mesa do congresso rejeitou uma lista do antigo deputado Ricardo Gonçalves à Comissão Nacional por ter sido entregue com sete dos 251 nomes necessários.

Durante a madrugada, em comunicado, Ricardo Gonçalves anunciou que requereu a reapreciação para plenário da decisão da Mesa de não admissão da lista apresentada e, este manhã, estes socialistas anunciaram aos jornalistas que apresentar um pedido de impugnação dos atos eleitorais deste congresso.

Além da Comissão Nacional, os delegados ao congresso estão a votar para a Comissão Nacional de Jurisdição e a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira.

No último congresso, em janeiro de 2024, a lista única à Comissão Nacional resultou de um acordo do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos com José Luís Carneiro e Daniel Adrião, que tinham sido os seus opositores nas eleições diretas.

Essa lista única conseguiu então 90,78% dos votos, com 9,22% de votos em branco, sendo encabeçada por Francisco Assis, então presidente do Conselho Económico e Social (CES) e agora eurodeputado, seguindo-se a ex-ministra Alexandra Leitão e José Luís Carneiro.

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