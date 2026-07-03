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A candidata, indicada pelo PS e apoiada pelo PSD, reuniu a maioria de dois terços necessária para a eleição. Segundo a CNN Portugal, obteve 159 votos a favor, 29 votos em branco e 30 votos nulos, num universo de 218 votantes.

O anúncio do resultado pela mesa da Assembleia da República foi recebido com aplausos das bancadas do PSD e do PS.

Na primeira votação, realizada a 12 de junho, Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA), não conseguiu a maioria qualificada exigida para ser eleita. Nessa ocasião, obteve 131 votos favoráveis, 58 votos em branco e 18 votos nulos, num total de 207 deputados votantes.

Para ser eleita nessa primeira votação, necessitava de 138 votos, ficando a sete votos da maioria de dois terços exigida.

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